NBA／為詹姆斯肘擊濺血緩頰 戴維斯：他上前是想致歉

戴維斯（右）聲援老大哥詹姆斯，指出他不是一個骯髒的傢伙。（路透）

卡位肘擊史都華（Isaiah Stewart）導致對方噴血的詹姆斯（LeBron James），雖然事情發生當下，一度伸手企圖緩和氣氛，但遭受重擊的史都華顯然對於詹姆斯的過激動作怒氣難消，雙方衝突隨之升溫。最終，詹姆斯和史都華都被驅逐出場，而詹姆斯則吞下二級惡意犯規，這是他生涯第二度被趕出場。

Lakers’ LeBron James ejected for this blow to face of Pistons’ Isaiah Stewart pic.twitter.com/fsRtNJgekF — Ben Golliver (@BenGolliver) November 22, 2021

這場比賽，湖人 第四節在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和戴維斯（Anthony Davis）合拿27分的帶領下，上演一場逆轉勝。

「他不是一個骯髒的傢伙」

詹姆斯賽後並未接受媒體採訪，不過戴維斯卻是出面為他聲援。「聯盟裡面每個人都知道LeBron不是一個骯髒的傢伙，他不是故意的。」

戴維斯表示，當詹姆斯意識到自己打到史都華時，他試圖想去跟對方致歉。「當時史都華已經衝上前理論，我不知道他要幹什麼，但我們絕不會允許。」

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湖人主帥佛蓋爾（Frank Vogel）則認為這次肘擊只是偶發事件。「詹姆斯的胸腔挨了史都華的肘擊，那是一個犯規動作，他試圖擺脫，然後產生後續的接觸，但那確實應該被吹2級惡意犯規。」佛蓋爾亦稱讚湖人球員沒有把事態擴大，同時也保護了詹姆斯。

活塞總教練凱西（Dwane Casey）透露史都華大概縫了7、8針。「他被打到了眼睛。我認為LeBron不是骯髒的球員。」

詹姆斯退場前仍有得到10分，這讓他得分雙位數的連續場次延續到1048場。