NBA／為詹姆斯肘擊濺血緩頰 戴維斯：他上前是想致歉

卡位肘擊史都華(Isaiah Stewart)導致對方噴血的詹姆斯(LeBron James),雖然事情發生當下,一度伸手企圖緩和氣氛,但遭受重擊的史都華顯然對於詹姆斯的過激動作怒氣難消,雙方衝突隨之升溫。最終,詹姆斯和史都華都被驅逐出場,而詹姆斯則吞下二級惡意犯規,這是他生涯第二度被趕出場。

Lakers’ LeBron James ejected for this blow to face of Pistons’ Isaiah Stewart pic.twitter.com/fsRtNJgekF