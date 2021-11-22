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NBA／趁金塊約柯奇不在 太陽首節狂轟48分 喜迎12連勝

記者蔡佳霖／綜合報導
太陽首節就狂轟48分，終場輕取金塊，強森（左起）、布里吉斯和克勞德在場邊笑得開心。（美聯社）
太陽首節就狂轟48分，終場輕取金塊，強森（左起）、布里吉斯和克勞德在場邊笑得開心。（美聯社）

面對沒有約柯奇（Nikola Jokic）坐鎮的金塊，太陽沒讓比賽夜長夢多，首節團隊就狂轟48分，早早就建立大幅領先優勢，最終以129：97輕取對手，順利達成12連勝。

根據統計，這是太陽隊史首節得分第2高的紀錄，在1990年11月10日的比賽中，正好對手又是金塊，當時太陽第一節飆進50分，第二節又砍進57分，在沒有延長賽的情況下，太陽以173：143擊敗對手，寫下球隊未經延長賽的單場最多得分紀錄。

太陽此役共6人得分超過雙位數，強森（Cameron Johnson）替補上場拿到全隊最多22分，艾頓（Deandre Ayton）12投9中，高效率得到21分8籃板2阻攻，布克（Devin Booker）17分7助攻4籃板，保羅（Chris Paul）9分10助攻。克勞德（Jae Crowder）15分。

金塊以格林（Jeff Green）的19分為最高，吞下2次技術犯規遭驅逐出場的葛登（Aaron Gordon）則拿到16分10籃板4助攻。金塊近期嚐到4連敗。

總教練馬龍（Michael Malone）透露，右手腕受傷的約柯奇還沒有確切的回歸時間表。

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