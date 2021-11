NBA／詹姆斯肘擊致「濺血」被驅逐 湖人仍飆分逆轉活塞

湖人 21日在客場對上活塞,詹姆斯(LeBron James)第三節一波籃板卡位時,直接肘擊史都華(Isaiah Stewart)的臉部,導致對方當場血流如注;十分不滿的史都華衝向前試圖理論,雙方也陷入衝突狀態。最終兩人都被驅逐出場,衛斯特布魯克(Russell Westbrook)也吞下1次技術犯規。

Lakers’ LeBron James ejected for this blow to face of Pistons’ Isaiah Stewart pic.twitter.com/fsRtNJgekF