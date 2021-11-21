NBA／詹姆斯肘擊致「濺血」被驅逐 湖人仍飆分逆轉活塞

詹姆斯被吹判2級惡意犯規，這是他生涯第2次被驅逐出場。（Getty Images）

湖人 21日在客場對上活塞，詹姆斯（LeBron James）第三節一波籃板卡位時，直接肘擊史都華（Isaiah Stewart）的臉部，導致對方當場血流如注；十分不滿的史都華衝向前試圖理論，雙方也陷入衝突狀態。最終兩人都被驅逐出場，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也吞下1次技術犯規。

Lakers’ LeBron James ejected for this blow to face of Pistons’ Isaiah Stewart pic.twitter.com/fsRtNJgekF — Ben Golliver (@BenGolliver) November 22, 2021

詹姆斯是被吹判2級惡意犯規，這是他生涯第2次被驅逐出場，前一次是出現在自2017年11月29日騎士對熱火的比賽，當時他是吞下2次技術犯規。

史都華臉部遭肘擊，當場血流如注。（路透）

詹姆斯肘擊史都華的臉部，導致對方當場血流如注；十分不滿的史都華衝向前試圖理論。（Getty Images）

湖人在第三節一度落後17分，不過第四節靠著安東尼（Carmelo Anthony）、衛斯特布魯克、戴維斯（Anthony Davis）聯手拿下33分的帶動下，湖人打出37：17的猛烈攻勢，一口氣逆轉戰局，反以121：116氣走活塞，結束3連敗。

首節處於落後的活塞，第二節靠著葛蘭特（Jerami Grant）獨拿14分，球隊單節豪取42分，在上半場取得68：61領先優勢；第三節湖人命中率跌到僅有26.1%，而活塞則以超過5成命中率持續壓制對手，差距一度拉開到17分。

帶著15分落後進入第四節的湖人，眼看連敗就要延續，此時三大球星火力全開，展現驚人的追分速度，加上活塞本身進攻停滯，湖人在剩下2分18秒靠著康寧漢（Cade Cunningham）的失誤趁勢反擊放進超前分，並且穩住勝果，在驚濤駭浪中艱辛拿下客場勝利。

戴維斯全場19投11中攻下30分10籃板6助攻5阻攻4抄截，衛斯特布魯克繳出26分10助攻9籃板2抄截的準大三元，安東尼三分球8投5中得到18分。

詹姆斯在被趕出場之前拿到10分5助攻，所幸仍維持連續得分雙位數的紀錄；哈沃德（Dwight Howard）拿到13分。

葛蘭特轟進全場最高36分，康寧漢雖然以13分12籃板10助攻完成生涯首度大三元，但21投僅6中，還發生多次要命失誤。迪亞洛（Hamidou Diallo）和傑克森（Frank Jackson）各拿到17分、15分，比伊（Saddiq Bey）14分。