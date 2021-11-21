NBA／字母哥紅了沒忘本 在故鄉希臘成立籃球學校

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「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）20日狂轟32分20籃板5助攻3阻攻2抄截，搭配公鹿全隊6人得分超過雙位數，公鹿在主場以117：108擊敗魔術。

公鹿取得3連勝，且在最近7場比賽中拿到5勝，走過先前的掙扎，公鹿也在將近一個月後勝率重新回到5成以上。「我們正變得愈來愈好。」安戴托昆波說。安戴托昆波整場比賽獲得23次罰球，不過只命中15球。

波提斯（Bobby Portis）11投8中拿下24分15籃板，艾倫（Grayson Allen）16分7籃板，米道頓（Khris Middleton）13分8助攻5籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）11分5籃板5助攻。公鹿團隊轟進19記三分球。

前三節打完公鹿已經拉開25分差，不過魔術第四節豪取37分，甚至在比賽最後追到個位數差距。「我覺得我們球隊有點鬆懈了，心裡認為比賽早已經結束。我們必須要努力拚到最後一秒。」波提斯說。

魔術主力後衛安東尼（Cole Anthony）因傷缺陣，漢普頓（R.J. Hampton）拿下19分9助攻5籃板，薩格斯（Jalen Suggs）14分6籃板4助攻，歐契奇（Chuma Okeke）13分5籃板。

此外，安戴托昆波日前與合作廠商Nike將一起於希臘開設籃球學校，希望幫助跟自己過去一樣沒有獲得資源成長的孩子。

「安戴托昆波兄弟學校」鎖定對象是12到16歲的男女學童，同時也提供機會給年輕教練追尋夢想，不只幫助他們開啟運動生涯且教導他們其他謀生技能，安戴托昆波說：「這不侷限於籃球，而是想啟發像過去的我一樣的孩子釋放自己潛力。」