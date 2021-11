NBA／字母哥紅了沒忘本 在故鄉希臘成立籃球學校

「字母 哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)20日狂轟32分20籃板5助攻3阻攻2抄截,搭配公鹿全隊6人得分超過雙位數,公鹿在主場以117:108擊敗魔術。

公鹿取得3連勝,且在最近7場比賽中拿到5勝,走過先前的掙扎,公鹿也在將近一個月後勝率重新回到5成以上。「我們正變得愈來愈好。」安戴托昆波說。安戴托昆波整場比賽獲得23次罰球,不過只命中15球。

波提斯(Bobby Portis)11投8中拿下24分15籃板,艾倫(Grayson Allen)16分7籃板,米道頓(Khris Middleton)13分8助攻5籃板,哈勒戴(Jrue Holiday)11分5籃板5助攻。公鹿團隊轟進19記三分球。

前三節打完公鹿已經拉開25分差,不過魔術第四節豪取37分,甚至在比賽最後追到個位數差距。「我覺得我們球隊有點鬆懈了,心裡認為比賽早已經結束。我們必須要努力拚到最後一秒。」波提斯說。

魔術主力後衛安東尼(Cole Anthony)因傷缺陣,漢普頓(R.J. Hampton)拿下19分9助攻5籃板,薩格斯(Jalen Suggs)14分6籃板4助攻,歐契奇(Chuma Okeke)13分5籃板。

此外,安戴托昆波日前與合作廠商Nike將一起於希臘開設籃球學校,希望幫助跟自己過去一樣沒有獲得資源成長的孩子。

「安戴托昆波兄弟學校」鎖定對象是12到16歲的男女學童,同時也提供機會給年輕教練追尋夢想,不只幫助他們開啟運動生涯且教導他們其他謀生技能,安戴托昆波說:「這不侷限於籃球,而是想啟發像過去的我一樣的孩子釋放自己潛力。」

I’m so proud to share this project that means so much to me. The AntetokounBros Academy is more than basketball, it’s here to inspire every kid like me to unleash and develop their potential through sport.



No hoop is too high. @nike @nikebasketball @OnassisStegi @Eurohoopsnet pic.twitter.com/cXyRhOdQ1h