NBA專欄／持球提升 赫洛成熱火板凳核心

赫洛本季表現不俗，在熱火地位更加吃重。（路透）

上個球季，熱火射手赫洛（Tyler Herro）多半都還是從板凳出發，雖然今年目前為止也是一樣，但上個球季板凳負責控場的卻是德拉基奇（Goran Dragic），當然從比賽內容裡可以看出教練團有試圖想要培養赫洛的持球能力。

赫洛在今年的定位已經從本來的射手逐步調整，尤其在他今年開始能與內線進行搭配，同時可以自己創造空間出手的前提下，這名三年級生便成為了史波史特拉（Erik Spoelstra）所倚重的板凳進攻發動點。

事實上，赫洛本就應該擁有這樣的能力，他過去在肯塔基時期就曾展現出自己具備自主運球後，創造出空間急停跳投的技巧，只是在生涯前兩季陣中有包含德拉基奇與巴特勒（Jimmy Butler）的前提下，自然不會將持球責任丟到年輕球員身上。

從比賽內容中可以觀察到，過去當讓赫洛負責持球時，他很容易會受到對手壓迫後發生失誤，且由於上一季球隊除了羅賓森（Duncan Robinson）之外，並沒有太值得信賴的射手。導致球隊的進攻空間容易受到擠壓，同時阿德巴約（Bam Adebayo）的進攻欲望也相對低落，使得赫洛很難在持球時得到足夠的終結選擇。

然而來到了今年球季，赫洛除了在自主進攻上比以往來得更有自信，並在節奏掌握上能跟巴特勒與羅瑞搭配，且他在閱讀防守的視野上也有所進步，特別是當他握有球權，對手透過包夾向他施壓時，赫洛就能利用與阿德巴約的配合，讓後者獲得足夠的空間出手，光就這點便足以讓熱火的進攻能運轉更加順暢。

另一方面，赫洛的進攻技巧不僅有效提升中距離威脅，更重要的是他還在休賽期培養出拋投的能力。

而在獲得更多球權後，自然也讓赫洛的進攻變得更具威脅性，就連總教練也在受訪時公開稱讚他：「今年明顯我確實感受他在技巧有更進一步的提升，我們可以看到他知道自己的不足之處並試著加以改善，這對於他未來在聯盟的生存，是相當重要的心態。」（取材自UDN聯合新聞網）