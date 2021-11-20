NBA／尼克板凳部隊第4節發威 賞火箭14連敗

巴克斯（右）在第四節獨拿17分。（美聯社）

巴克斯（Alec Burks）在第四節獨拿17分，搭配奎克利（Immanuel Quickley）的10分，尼克靠著強勢的替補表現，在第四節一舉擺脫火箭的糾纏，在主場以106比99拿下勝利，同時賞給火箭14連敗。

藍道（Julius Randle）繳出16分10籃板9助攻的準大三元表現，但全場15投僅4中，佛尼爾（Evan Fournier）砍進5記三分球得到19分；巴克斯得到全隊最高20分，外加5籃板3助攻5抄截，奎克利13分，巴瑞特 （RJ Barrett）11分。

火箭自從10月24日擊敗雷霆後，至今一勝難求；今天比賽打完前三節，火箭還握有1分領先，第四節中更取得89比84的領先優勢，一度在紐約 看見贏球的希望。然而這樣的期待很快就幻滅。

巴克斯和奎克利聯手轟進14分，一口氣讓尼克超前8分，後勁乏力的火箭最後只能黯然吞敗。

伍德（Christian Wood）攻下18分12籃板3助攻2阻攻，格林（Jalen Green）16分，葛登（Eric Gordon）15分5助攻，泰特（Jae'Sean Tate）11分10籃板3助攻2阻攻。火箭陣中共 6人得分超過雙位數。