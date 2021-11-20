NBA／柯瑞缺陣沒關係 波爾、維金斯合59分 勇士3連勝

波爾(中)轟進賽季新高32分，助勇士奪勝。(Getty Images)

在客場「背靠背」連續出賽情況下，兩大主力柯瑞 （Stephen Curry）和格林（Draymond Green）分別因傷缺席，但勇士 靠著波爾（Jordan Poole）和維金斯（Andrew Wiggins）聯手攻下59分，並且在第四節擋住活塞的強力反撲，最終仍是以105比102驚險過關，取得3連勝。

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勇士此戰原本可以不用被嚇出一身冷汗，維金斯第三節獨拿10分，幫助勇士三節打完取得16分領先優勢；但活塞沒有提前繳械投降，反而在傑克森（Frank Jackson）單節攻下11分的帶動下，一路將比分逼近，剩下33.3秒時更追到僅差3分。但葛蘭特（Jerami Grant）和傑克森最後兩波嘗試三分未果，失去追平比分的機會。

波爾全場22投13中包括4記三分球，轟進賽季新高32分，外加7籃板；維金斯得到27分5籃板2抄截，小裴頓（Gary Payton II）頂替先發獲得12分3籃板2抄截，畢耶利察（Nemanja Bjelica）14分8籃板。

活塞以傑克森的27分為最高，葛蘭特19分4籃板2助攻3阻攻2抄截，康寧漢（Cade Cunningham）19分6籃板6助攻3抄截2阻攻。