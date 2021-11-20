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NBA／76人交易西蒙斯 哈登、葛蘭特成潛在目標

體育新聞組／綜合報導
76人瞄準交易目標包括籃網的哈登。(Getty Images)
76人瞄準交易目標包括籃網的哈登。(Getty Images)

《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）近日更新交易情報，指出西蒙斯（Ben Simmons）請求交易態度沒有絲毫動搖，而76人高層口袋也有一份多達30人大名單是球隊有興趣對象，但其中很可能只會有5到10人真正有機會談成交易。

而《費城詢問報》記者彭沛（Keith Pompey）進一步報導，其掌握的76人所瞄準交易目標有籃網後衛哈登（James Harden）與活塞前鋒葛蘭特（Jerami Grant），前者自從總裁莫雷（Daryl Morey）上任後就連結不曾斷過，後者則是老面孔。

哈登之所以再成為76人潛在交易對象，是因為他休賽季並未如預期完成續約，儘管他始終聲稱要長留布魯克林，但明年夏天恢復自由之身無疑增添變數。至於葛蘭特部分，2014年到2016年就曾在費城效力，但談判目前來看並無進展。

彭沛報導指出，76人對活塞提案為西蒙斯換葛蘭特、比伊（Saddiq Bey）與歐林尼克（Kelly Olynyk）加上選秀權，但活塞並不打算放掉比伊或歐林尼克。此外，總裁莫雷曾強調對交易西蒙斯會保持耐心，阿米克報導也引述消息來源稱早有長期抗戰準備。

費城 布魯克林

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