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NBA／柯瑞末節飆分 格林讚：他像拳王泰森KO對手

記者陳元廷／綜合外電報導
柯瑞末節狂轟20分。（路透）
柯瑞末節狂轟20分。（路透）

打完前3節還落後騎士13分，勇士18日只用一節時間就徹底扭轉局面，柯瑞（Stephen Curry）末節狂轟20分，率隊打出36：8不可思議攻勢，終場就以104：89輕鬆勝出，教頭跟隊友也對他化腐朽為神奇的本領表達讚嘆。

總教練柯爾（Steve Kerr）就說：「只要有柯瑞在場上，你的球隊永遠都有贏球機會，他是史上最偉大球員之一，更是史上最偉大的三分射手，且打起球來毫無懼色，所以他總是有辦法有今晚這樣突然手感發燙接管比賽的驚人表現。」

最佳拍擋格林（Draymond Green）則表示，柯瑞表現無疑拯救球隊遭遇滑鐵盧，「我們需要他拿出像這樣飆分演出，而他也做到了。這就是柯瑞的能耐，也是為什麼他是聯盟當之無愧的MVP」。其他隊友同樣強調，柯瑞在陣所帶來信心。

「這就像你在街頭遇到人找碴來打架，而你這一邊有拳王泰森（Mike Tyson）坐鎮。當然你有絕對信心可以戰勝對手，因為泰森只要一拳就能擊倒對方。柯瑞也是一樣，他是當今最棒的籃球員，有他在，我們永保贏球自信」，托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson）指出。

柯瑞 勇士

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