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NBA／哈登轟27分 籃網強勢火力 主場輕取騎士

記者蔡佳霖／綜合外電報導
Getty Images
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前一場慘遭勇士修理的籃網，今天主場「背靠背」迎戰騎士，挾著陣中4人得分超過20分的強勢火力，一度在比賽中領先23分；儘管騎士在下半場急起直追，但籃網最終仍是以109：99勝出。

哈登（James Harden）此役12投6中包括12罰全中，攻下27分10籃板7助攻2抄截，杜蘭特（Kevin Durant）補上23分4籃板3助攻；艾德里奇（LaMarcus Aldridge）拿到24分7籃板，米爾斯（Patty Mills）轟進6記三分球得到21分，布朗（Bruce Brown）8分10籃板5助攻2抄截。

籃網上半場結束握有21分領先優勢，但第三節騎士打出32：19的攻勢，將雙方差距縮小到個位數分差。葛蘭德（Darius Garland）第四節拿下13分，但哈登和艾德里奇更合拿25分，幫助籃網仍維持10分以上的領先。

籃網主帥奈許（Steve Nash）表示：「我們今天在球的移轉方面做得更好了，特別是在上半場。」

騎士進攻主要集中在雙衛身上，魯比歐（Ricky Rubio）得到25分5助攻4籃板，葛蘭德24分6助攻5籃板3抄截；勒夫（Kevin Love）回歸獲得11分9籃板。

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