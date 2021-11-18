NBA／黃蜂下半場逆轉 斬巫師5連勝

比爾（右）在缺席2場比賽後重新回歸，拿下24分。（美聯社）

黃蜂近期儼然成了專門斬斷對手連勝的攔路虎。繼先前結束勇士 7連勝17日又拿尋求6連勝的巫師開刀。

主場作戰的黃蜂儘管上半場比賽一路落後，但靠著第三節轟出30：14的攻勢，一舉扭轉戰局，以97：87終結巫師的5連勝。在歷經5連敗後，黃蜂近期反彈拉出一波4連勝。

比爾（Bradley Beal）在缺席2場比賽後重新回歸，他拿下24分7助攻3籃板2抄截，葛佛（Daniel Gafford）得到20分9籃板；替補的哈瑞爾（Montrezl Harrell）則是15分9籃板，阿夫迪賈（Deni Avdija）9分11籃板。

但除了3人得分超過雙位數外，巫師其他人主力卻是火力停擺，特別是丁威迪（Spencer Dinwiddie），全場5投0中，完全沒有分數進帳；庫茲瑪（Kyle Kuzma）12投2中，僅有5分5籃板3助攻。

這場比賽勝負關鍵出現在第三節，黃蜂團隊繳出52.2%的命中率，並迫使巫師命中率跌到僅有21.7%，其中三分球更是15投1中，從一度落後9分變成10分領先優勢。巫師進攻乏善可陳，只能目送對手遠去。

黃蜂陣中6人得分超過雙位數，小鮑爾 （LaMelo Ball）雖然18投僅4中，仍有11分14助攻6籃板2抄截的表現；洛齊爾（Terry Rozier）得到19分8籃板4助攻，布里吉斯（Miles Bridges）17分10籃板5助攻，普拉里（Mason Plumlee）11分13籃板。烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）和麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels）各拿到14分、11分。