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NBA／皮朋大爆料 曾聯手喬丹「排擠湯瑪斯」進夢幻隊

體育新聞組／綜合報導
皮朋坦承與喬丹聯手做掉活塞傳奇後衛湯瑪斯入選夢幻一隊的機會。（美聯社）
皮朋坦承與喬丹聯手做掉活塞傳奇後衛湯瑪斯入選夢幻一隊的機會。（美聯社）

「天下第二人」皮朋（Scottie Pippen）近期出版自傳，內容揭露不少「黑歷史」，其中針對夢幻隊遴選內幕，他就爆料當時他和隊友喬丹（Michael Jordan）排擠宿敵湯瑪斯（Isiah Thomas），害他未能入選夢幻隊，還有他對於傳奇扣將威金斯（Dominique Wilkins）落選1992年巴塞隆納奧運美國男籃「夢幻一隊」相當不滿。

當年夢幻一隊眾星雲集，堪稱是一支無可匹敵的球隊，然而12人名單中有一名並非NBA職業球員，那就是當時連續二年帶領杜克大學奪冠、前途無量的前鋒雷特納（Christian Laettner）。

事實上美國籃協當年花了將近兩年的時間，才選定夢幻一隊最終的成員名單，而當時早就決定要故意保留一個名額給業餘球員，只是在兩名大學生:雷特納和俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）之間做選擇，最後則是挑了當時聲望很高的雷特納。

不過皮朋回想起來對於這樣的決定感到相當不滿，因此他在自傳中寫下，「我認同所有人選，除了雷特納。我不覺得他合適，而且事實證明我是對的。當時美國男籃和奧會應該選擇其他NBA球員，很明顯有許多球員都值得這個位子，我個人首選就是威金斯。」

後來雷特納在巴塞隆納奧運會上平均上場時間僅7.6分鐘，是除了受傷的史塔克頓（John Stockton）之外，上場時數最少的球員，而威金斯在兩年後的世界盃籃球賽中，才成功入選美國隊。

另外皮朋友坦承當年他也與喬丹聯手做掉活塞傳奇控衛湯瑪斯（Isiah Thomas）的入選機會，讓他成為夢幻一隊最大遺珠，儘管喬丹日後矢口否認有此事。他在書中指出湯瑪斯絕對有資格入選，不過組成一支球隊不能只看數字，化學效應更重要，若選了湯瑪斯，這支球隊就不會成功。

美國 喬丹 奧運

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