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NBA／一度領先多達40分 灰熊賞火箭12連敗

記者蔡佳霖／綜合外電報導
Getty Images
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最近5場比賽吞下4敗的灰熊，即便狀態欠佳，遇到全聯盟戰績最差的火箭仍是游刃有餘。

灰熊15日上半場取得18分領先優勢，第三節更是全面碾壓對手，一度拉開到40分差，也讓比賽早早淪為垃圾時間。最終灰熊以136：102輕鬆拿下勝利，也賞給火箭12連敗。

「我對球員今天表現感到驕傲，」灰熊主帥簡金斯（Taylor Jenkins）表示，「第二節我們讓火箭拿到36分，中場時我對球員發火，之後我們就做出回應，讓他們第三節只得到15分。」

「我們必須保持這樣的表現，堅持正確的習慣，打出屬於我們的優勢。」

莫蘭特（Ja Morant）出賽25分鐘得到22分6籃板6助攻，傑克森（Jaren Jackson Jr.）18分7籃板2抄截2阻攻，布魯克斯（Dillon Brooks）16分，安德森（Kyle Anderson）15分5籃板，貝恩（Desmond Bane）和克拉克（Brandon Clarke）各得到12分。

火箭陣中以新秀格林（Jalen Green）的15分為最高，泰特（Jae'Sean Tate）14分9籃板，伍德（Christian Wood）11分4助攻3籃板。

格林賽後表示莫蘭特在大學時聯絡過他，「看見他在場上取得成功，打出優異表現，我感到很開心。我尊敬他，並且在某種程度上，我以他為榜樣。」

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