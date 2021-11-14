NBA／柯瑞外線失靈 勇士客場之旅首戰遭黃蜂斷7連勝

柯瑞繳24分、10助攻，但三分線外僅13投3中。（美聯社）

打出11勝1敗聯盟最佳戰績，勇士 火熱狀態不可忽略關鍵是大量主場賽事，連續八場都在自家作戰也讓球隊拿到七連勝。如今離開舒適圈展開客場作戰，即便是回到柯瑞 （Stephen Curry）家鄉，勇士還是踢到鐵板，以102：106惜敗黃蜂。

雙方前次交手由勇士勝出，黃蜂這場要報一箭之仇，小鮑爾 （LaMelo Ball）首節就飆15分，帶起己方士氣。不過勇士雖三分攻勢失靈，依然沒落居下風，維金斯（Andrew Wiggins）挺身火力支援，菜鳥庫明加（Jonathan Kuminga）也有貢獻。

雙方整場激戰，末節戰況更來到白熱化，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）還因抱怨判決遭驅逐。而這時勇士竟陷入意外得分乾旱，將近4分鐘1分未得，洛齊爾（Terry Rozier）則率黃蜂搶占主導權，不過勇士一直到最後關頭依然有機會力拚翻盤。

可惜魯尼（Kevon Looney）關鍵2罰落空，格林（Draymond Green）跳球竟不敵身高矮上一截的洛齊爾，且最後搶分時，維金斯與李（Damion Lee）弄巧成拙竟籃下2分拿不到，黃蜂驚險守勝。此外，柯瑞末節最後5分鐘得分掛蛋也種敗因。

數據上，黃蜂以布里吉斯（Miles Bridges）攻22分居首，小鮑爾添21分，洛齊爾獲20分；勇士則是維金斯進帳28分最多，柯瑞繳24分、10助攻，但三分線外僅13投3中，招牌板凳攻勢離開主場也沒討到便宜，替補得分以20：28輸給黃蜂。