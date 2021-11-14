我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登「嚴重失和」

華府川普飯店3.75億售出 改名華爾道夫

NBA／柯瑞外線失靈 勇士客場之旅首戰遭黃蜂斷7連勝

記者陳元廷／綜合報導
柯瑞繳24分、10助攻，但三分線外僅13投3中。（美聯社）
柯瑞繳24分、10助攻，但三分線外僅13投3中。（美聯社）

打出11勝1敗聯盟最佳戰績，勇士火熱狀態不可忽略關鍵是大量主場賽事，連續八場都在自家作戰也讓球隊拿到七連勝。如今離開舒適圈展開客場作戰，即便是回到柯瑞（Stephen Curry）家鄉，勇士還是踢到鐵板，以102：106惜敗黃蜂。

雙方前次交手由勇士勝出，黃蜂這場要報一箭之仇，小鮑爾（LaMelo Ball）首節就飆15分，帶起己方士氣。不過勇士雖三分攻勢失靈，依然沒落居下風，維金斯（Andrew Wiggins）挺身火力支援，菜鳥庫明加（Jonathan Kuminga）也有貢獻。

雙方整場激戰，末節戰況更來到白熱化，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）還因抱怨判決遭驅逐。而這時勇士竟陷入意外得分乾旱，將近4分鐘1分未得，洛齊爾（Terry Rozier）則率黃蜂搶占主導權，不過勇士一直到最後關頭依然有機會力拚翻盤。

可惜魯尼（Kevon Looney）關鍵2罰落空，格林（Draymond Green）跳球竟不敵身高矮上一截的洛齊爾，且最後搶分時，維金斯與李（Damion Lee）弄巧成拙竟籃下2分拿不到，黃蜂驚險守勝。此外，柯瑞末節最後5分鐘得分掛蛋也種敗因。

數據上，黃蜂以布里吉斯（Miles Bridges）攻22分居首，小鮑爾添21分，洛齊爾獲20分；勇士則是維金斯進帳28分最多，柯瑞繳24分、10助攻，但三分線外僅13投3中，招牌板凳攻勢離開主場也沒討到便宜，替補得分以20：28輸給黃蜂。

勇士 柯瑞 鮑爾

上一則

NBA／楊恩飆42分準大三元 老鷹回家拿公鹿祭旗止6連敗

延伸閱讀

柯瑞與代表團積極穿梭場內外 美在氣候舞台再扮領頭羊

柯瑞與代表團積極穿梭場內外 美在氣候舞台再扮領頭羊
NBA／柯瑞生涯命中3366顆三分球 躍史上第一

NBA／柯瑞生涯命中3366顆三分球 躍史上第一
痛宰公牛…勇士七連勝 柯瑞三分再創里程碑

痛宰公牛…勇士七連勝 柯瑞三分再創里程碑
NBA／勇士渴望柯瑞拚第4枚冠軍戒 追上詹皇紀錄

NBA／勇士渴望柯瑞拚第4枚冠軍戒 追上詹皇紀錄

熱門新聞

李蘇妮。（路透）

體操／奧運金牌李蘇妮遭仇恨攻擊 被罵「ching chong」

2021-11-11 21:32
彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

網球／彭帥控遭性侵下落不明逾10天後 世界女網協會聲援

2021-11-14 16:51
東奧桌球男女混雙金牌日本水谷隼(右)與伊藤美誠。(美聯社)

桌球／「被沒穿內褲緊抱感覺？」伊藤美誠控電視台性騷

2021-11-11 19:03
瑞度卡努林茲公開賽止步16強。（歐新社）

網球／瑞度卡努又輸了 前輩呼籲她接受心理治療

2021-11-11 19:41
「鞍馬王子」李智凱11日宣布婚訊，將與交往6年的女友結婚。（取材自臉書）

「鞍馬王子」李智凱要結婚了 下個月娶回6年學姊女友

2021-11-11 08:56
波士頓塞爾蒂克隊中鋒康特。（Getty Images）

NBA／球鞋秀「國旗」挺台灣 塞爾蒂克康特再嗆中國

2021-11-11 08:06

超人氣

更多 >
早餐是最重要的一餐？ 醫師提反論：不吃也沒差

早餐是最重要的一餐？ 醫師提反論：不吃也沒差
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%