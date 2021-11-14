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NBA／75大球星遺珠？伊古達拉：厄文能排前20

體育新聞組／綜合報導
伊古達拉（背對者）對厄文的實力極度讚賞。（Getty Images）
伊古達拉（背對者）對厄文的實力極度讚賞。（Getty Images）

NBA官方為了紀念成立75周年，票選出了因同票關係實際上為76人的75大球星，投票者也包含了現役球員，不過這不包括伊古達拉（Andre Iguodala）在內，事實證明他對辯論75大球星一事非常熱衷，特別是對遺珠厄文（Kyrie Irving）。

先前名單公布時就曾替厄文抱不平，伊古達拉當時表示：「所以你們都說厄文不在75大以內？我同意，因為他至少該排在前20大。」「The Athletic」記者阿米克（Sam Amick）近日就找到伊古達拉，針對此事跟他有一番相當「熱烈」討論。

伊古達拉對阿米克宣稱：「魔術強森（Magic Johnson）、湯瑪斯（Isiah Thomas）跟柯瑞（Stephen Curry）這三人是我唯一覺得你可以說比厄文強的球員，或許再加保羅（Chris Paul），但我覺得厄文夠資格放一起，儘管有人說會說出賽數太少。」

阿米克對此並不以為然，於是舉了幾位明星控衛反問伊古達拉，但他認為不論基德（Jason Kidd）或奈許（Steve Nash）甚至史塔克頓（John Stockton）都比不上厄文，其中奈許更是被他評為不如畢拉普斯（Chauncey Billups）甚至普萊斯（Mark Price）。

厄文 柯瑞 投票

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