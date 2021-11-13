NBA／厄文想傳達什麼？IG改名藝術家後 又連發神秘圖片

拒打疫苗的厄文越來越神秘了，他還在IG貼出神秘圖片。（Getty Images）

不願意接種新冠肺炎疫苗的厄文 （Kyrie Irving）繼之前將個人IG帳號頁面的身分改成「藝術家」後，又接連在IG限時動態發出4張神秘的圖片，沒有配上任何文字，令人相當疑惑。

厄文12日發出的限時動態，風格與一天前他曾曬出的3張配有文字的圖片十分相似，上頭皆有著人物畫像。

而圖片上寫著：「你接受的教育越多，就越能瞭解事情的源頭，越能看穿四處充斥著的謊言。你必須尋求真理，真理使你自由。」、「宇宙總是會考驗你的信念，你會遇到令你猶豫的情況，這些都是教訓。在你心中，你明白什麼才是對的，相信你的直覺，並與你的靈魂連結獲得指引。」、「我們留下了你的身分證據，『我們的石刻是留給你的鏡子』。」

這些話看起來就像某種支撐著厄文的「信仰」，或者這正好表達了他內心的感受，所以他才會將這些話放上社群媒體 。

不過，少了厄文的籃網已逐漸進入狀態，他們目前戰績8勝4敗，排在東區第三，僅落後給巫師和公牛。此外，日前也有美國 媒體報聲稱，厄文的交易價值已來到歷史新低點，因為現在沒有球隊敢要他。

併

對於厄文（Kyrie Irving）何時會歸隊，眼下看來是遙遙無期，但對杜蘭特（Kevin Durant）來說，他仍舊積極面對球隊所面臨的狀況，認為即使三巨頭難以合體，球隊還是要以現有的組合繼續前進。

「一切都還算順利，」杜蘭特說，「我認為我們都理解球隊現在的處境，很多球員挺身而出，分擔了不同的角色。我們覺得，厄文也許會歸隊。但誰知道呢？至少目前來說，我們仍需要繼續投入比賽，以現有球隊的陣容。」