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NBA／勇士渴望柯瑞拚第4枚冠軍戒 追上詹皇紀錄

體育新聞組╱綜合報導
勇士隊老闆渴望看到柯瑞能夠贏得生涯第4座總冠軍。（路透）
勇士隊老闆渴望看到柯瑞能夠贏得生涯第4座總冠軍。（路透）

金州勇士開季展現強勢攻守，開季11戰拿下10勝，戰績高居聯盟第一，也讓求隊再度被賦予奪冠想像。老闆拉卡柏（Joe Lacob）在接受採訪時不諱言地說，他渴望看到柯瑞（Stephen Curry）能夠贏得生涯第4座總冠軍，從而追平詹姆斯（LeBron James）的冠軍次數。

「我真的很想看到柯瑞進入那個諸神領域，至少和詹姆斯一樣。詹姆斯真的太不可思議了，他贏得4座總冠軍，喬丹（Michael Jordan）則是拿到6枚冠軍戒，柯瑞是聯盟史上最偉大的球星之一，就我個人而言，我很希望看到他能擁有和這些人一樣的冠軍數，無論是多一個、兩個還是三個，這是我們的目標。」拉卡柏說。

對於勇士的開季表現，拉卡柏也興奮地表示：「我們回來了，這真的令人激動！我感覺我們就像回到了2014-15年賽季。我們球隊陣容深度很棒，在柯爾（Steve Kerr）的體系之下，每個人都在傳球，一切感覺都很好。我們要遠離傷病，持續這樣的表現。」

談到有望在今年賽季回歸的湯普森（Klay Thompson），拉卡柏表示：「每個人都知道我對Klay情有獨鍾，我的意思是，我大概永遠不會讓他去別的球隊，我愛他。」

柯瑞 勇士 喬丹

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