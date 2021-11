知名拍賣 公司蘇富比(Sotheby)日前拍出驚人天價,售出喬丹 (Michael Jordan)菜鳥賽季的「元祖戰靴」,也就是Air Jordan 1前身的Nike Air Ship,價格是讓人瞠目咋舌的近150萬美元,如今蘇富比再有NBA相關藏品登上拍賣舞台。

《美聯社》報導,蘇富比將拍賣布萊恩(Kobe Bryant)過去實著戰靴,根據所提供資料顯示為其2004年3月18號對快艇 一戰所穿,型號為不少鞋迷相當鍾愛的經典款式Nike Air Zoom Huarache 2K4,報導指出預估拍賣價上看4萬美元。

Kobe Bryant's Nike Air Zoom Huarache 2K4 basketball shoes are going to be sold in action next week.https://t.co/ppDL1KhvAV