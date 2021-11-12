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NBA／重申西蒙斯心理出狀況 經紀人不滿76人逼復出

記者陳元廷／綜合外電報導
Getty Images
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西蒙斯（Ben Simmons）歸隊後持續以心理因素告假，76人本來一度暫停近來又重啟罰款，因為他不願接受球隊所提供的諮商協助，之後傳出其已經妥協。只是球團一連串舉動卻被視為是不顧心理問題強逼他復出，讓其經紀人大表不滿。

「我真心相信，這些罰款、針對作法還有負面形象塑造，真的是非常不必要，這也讓西蒙斯心理問題加劇。球隊可以選擇幫助西蒙斯，要不然公開出來指責他說謊，請講清楚是哪個？」經紀人保羅（Rich Paul）坦言，76人則否認有逼迫意圖。

保羅進一步強調西蒙斯心理問題絕對屬實，「我們該給予他幫助，而非把金錢利益置於心理健康之上。我身為經紀人，當然懂他有履行合約責任，我對此也責無旁貸。」他也首度提到，自己並不排斥看到西蒙斯再披76人戰袍上場比賽。

「現在重點已無關交易，而是讓西蒙斯心理恢復健康且回到場上打球。我想要他繼續打他愛的比賽，不管是穿76人球衣還是別隊球衣，當然這最終決定權不在我手上」，保羅補充，他更再以旗下另一位客戶為例，盼雙方共尋解決之道。

「像是沃爾（John Wall）其實有辦法出賽，火箭也願意照付薪水但不要求他上場，儘管沃爾很健康也在狀態內，火箭專業態度是我們希望在76人看到的」，保羅說，他重申西蒙斯現已接受球隊專家諮詢，對方若確實診斷也會認同存在問題。

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