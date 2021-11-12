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NBA／不合傳言又添1筆 喬丹曾想「踢爆皮朋屁股」

體育新聞組／綜合報導
喬丹(左)與皮朋不合傳聞再添一筆。 （Getty Images）
喬丹(左)與皮朋不合傳聞再添一筆。 （Getty Images）

傳奇球星皮朋(Scottie Pippen)，先前就對喬丹(Michael Jordan)的紀錄片多次表達不滿，隨後也在自傳中，揭露喬丹不為人知的一面。有趣的是《麥可喬丹傳》的作者拉森比(Roland Lazenby)也在書中提到，皮朋當年因貓過世而缺席訓練、使喬丹勃然大怒，也讓昔日最強組合不合的傳聞逐漸浮上檯面。

皮朋和喬丹在90年代攜手，勇奪6次總冠軍，締造「公牛王朝」盛世，外界也將兩人比喻猶如「蝙蝠俠和羅賓」一樣的完美組合。不過皮朋多次公開表示和喬丹關係並不密切，兩人私下並非朋友，並稱自己和其他隊友都是用來陪襯和凸顯他至高無上的地位。

最近積極宣傳自傳的皮朋近日上廣播節目時再次舉例，諷刺喬丹生涯經典的「流感之戰」，遠比不上他1998年總冠軍帶著背傷上陣，他說：「我沒看過很多帶著背傷打球的比賽，得了流感還上場的比賽倒是見過不少」。

事實上兩人失和傳聞，在拉森比撰寫的喬丹傳中似乎就能嗅到。書中描述，皮朋有次為了哀悼他死掉的貓，缺席了一場訓練，隊友格蘭特（Horace Grant）也陪伴在旁。不過當時公牛助理教練巴赫（Johnny Bach）聽聞非常氣憤，認為當時作為新秀的皮朋，怎麼可以因為這種事而缺席訓練，他把葛蘭特叫到一旁，對他說：「你應該把那隻貓丟到垃圾桶！」

而極度重視訓練的喬丹，更是完全不能容忍，對這起事件非常不滿，甚至直接抱怨表示想要「踢爆皮朋的屁股」，毫不留情的教訓後輩。

隨著兩人不斷翻出陳年往事，看來喬丹與皮朋的「最佳搭檔」形象只能留存在比賽中，未來若有更多失和案例恐怕也不讓人意外了。

喬丹 流感

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