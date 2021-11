ESPN球鞋線記者德波拉(Nick DePaula)觀察指出,灰熊新星莫蘭特(Ja Morant)對杜蘭特(Kevin Durant)簽名戰靴情有獨鍾,且特愛穿上場的款式還是已經停產的杜蘭特四代簽名戰靴,推出距今已經有10年之久。

德波拉發文也引起杜蘭特與莫蘭特回應,後者表示還會再拿出更多杜蘭特四代壓箱寶,而杜蘭特本人則轉發德波拉鼓吹自己該發所謂「機能復刻(Protro)」款並指出:「我想是時候了。」過去提出Protro點子並發揚光大者是布萊恩(Kobe Bryant)。

These are all 10 years old — @JaMorant’s KD 4 stash is ELITE. pic.twitter.com/OM6SLKHpkQ