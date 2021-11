NBA／球鞋秀「國旗」挺台灣 塞爾蒂克康特再嗆中國

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克中鋒康特(Enes Kanter)今天再度批評中國 ,強調台灣 是民主自由國家,永遠不會向邪惡的中共投降。

康特推文表示:「台灣永遠不會向邪惡的中國共產黨投降。台灣是民主且自由的國家。」他隨文附上題為「與台灣同在」(#StandWithTaiwan)的推特 標籤。

他還指出:「台灣的未來必須由台灣人民決定。台灣不是中國的一部分,永遠都不會是!」他另附上題為#IslandOfResilience及#FreedomShoes的推特標籤。

康特隨文附上多張球鞋照片,這些鞋上有著台灣地圖、中華民國國旗圖片,並且寫有「民主」、「自由」、「與台灣同在」及「台灣屬於台灣人民」等字樣。

之前,康特曾在推特上譴責中國對待維吾爾族等穆斯林少數民族的人權紀錄,並且痛批中國國家主席習近平是「殘暴的獨裁者」。

Taiwan will never surrender to the EVIL Chinese Communist Party.



Taiwan is a DEMOCRATIC and FREE country.



I #StandWithTaiwan



The future of Taiwan must be determined by the Taiwanese people.



Taiwan is NOT a part of China

and NEVER will be! #IslandOfResilience#FreedomShoes pic.twitter.com/3yxWnfbWLK