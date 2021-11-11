NBA／太難搞…沒球隊要厄文 籃網陷兩難

厄文成為籃網燙手山芋，目前也沒有其他球隊敢接手。（Getty Images）

對於開季狀態起伏的籃網來說，厄文 （Kyrie Irving）儼然已經成了讓他們進退兩難的燙手山芋，即便是想透過交易處理，恐怕也面臨沒有球隊敢接收的情況。

一位NBA 球隊高層坦言：「大多數情況下，每支球隊和教練都害怕得到他，都不想碰觸他。老實說，在他拒絕接種疫苗 之前，可能還有4支球隊願意交易他。但他是高層無法信任的那種球員，教練也不想和他這樣的球員打交道。」

曾經執教過厄文的一位助理教練說道：「他處理事情有自己的方式，如果他不同意你的看法，他就會照自己的方式來。在執教一支球隊時，你會希望球員至少嘗試一下教練的方式，大部分教練都想讓球員嘗試執行，若是沒有奏效再尋求改變。但厄文的方式是如果不奏效，他就不願意繼續做下去了。」

上個賽季，厄文成為史上第9位進入「180俱樂部」的球員，意指投籃命中率至少50%、三分命中率至少40%、罰球命中率至少90%。而在這9次裡面，只有5次球員場均得分超過25分。

當厄文能夠正常出賽時，他在進攻端的破壞力絕對是能減輕杜蘭特（Kevin Durant）和哈登（James Harden）的負擔，然而場外宛如不定時炸彈的行為，卻也讓球隊感到十分頭痛。