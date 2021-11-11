我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

NBA／擺脫開季4連敗 快艇打出5連勝

體育新聞組／綜合報導
快艇擺脫開季低迷，近期拿下五連勝回升至西區前八，喬治（右）表現出色。（路透）
快艇擺脫開季低迷，近期拿下五連勝回升至西區前八，喬治（右）表現出色。（路透）

開季前五場比賽吞下四敗後，快艇隊重新找回贏球方程式，對拓荒者隊之戰靠喬治（Paul George）、傑克森（Reggie Jackson）和貝頓（Nicolas Batum）得分皆超過20分，尤其後兩人在喬治身陷犯規麻煩下挺身而出，幫助快艇以117：109收下五連勝。

雷納德（Kawhi Leonard）本季能否歸隊仍是未知數，快艇開季由喬治扛起球隊大旗，他也繳出聯盟平均得分前五名的亮眼數據，卻因缺乏隊友火力支援，讓快艇在前五場比賽僅拿下一勝。

不過老將貝頓和後衛傑克森火力逐步加溫，分擔喬治的肩上壓力，助快艇進入11月後連勝不止，包括面對進攻火力凶猛的拓荒者，在喬治因為犯規麻煩僅出賽33分鐘的情況下，兩人合力攻下45分，加上祖巴茲（Ivica Zubac）、布萊德索（Eric Bledsoe）、哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）也有雙位數得分進帳，快艇第四節一路領先帶走勝利，戰績六勝四敗居西區第七名。

談到球隊近來不斷有人挺身而出，拿下24分、9籃板、7助攻的喬治說：「當我們需要的時候，就有很多人跳出來，你永遠不知道今天是屬於誰的夜晚。」

快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）認為，球隊與開季前五戰最大不同是防守及外線投籃命中率的提升，貝頓在五連勝期間三分球出手37次命中22球，命中率逼近六成，成快艇最倚重射手，他說：「希望大家不用太關注這個，兩個星期前我甚至還無法上籃，所以只想好好享受比賽。」

快艇

上一則

場邊人語／大哥不在 替將認栽

下一則

MLB／年度15大最「噁心」球路 大谷指叉球上榜

延伸閱讀

洗碗機另類用法 男記者稱能做出「完美牛排」

洗碗機另類用法 男記者稱能做出「完美牛排」
新書含查理週刊爭議穆斯林漫畫 新加坡列禁書

新書含查理週刊爭議穆斯林漫畫 新加坡列禁書
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

熱門新聞

彭帥（左）曾與謝淑薇拿下多個女雙冠軍。（新華社）

網球／中網友翻牆問「彭帥風暴」 謝淑薇21字霸氣回應

2021-11-03 22:09
早就宣告自己是「Z女孩」？圖為彭帥2017年在WTA台灣賽女單準決賽中表現強勢，戴著Z字形項鍊，以直落二獲勝挺進冠軍賽情景。（本報資料照片）

網球／彭帥早宣告心屬張高麗？4年前戴「Z字項鏈」出賽

2021-11-03 19:15
彭帥（圖）曾是謝淑薇的搭檔。（美聯社）

網球／彭帥敢怒敢言 和謝淑薇「友情停在這」

2021-11-02 23:03
喬丹(右)與皮朋。（美聯社）

NBA／皮朋爆料 「最後一舞」喬丹賺飽 隊友1毛錢沒分到

2021-11-04 19:16
諶利軍浪漫求婚。（取材自微博）

舉重／奧運冠軍諶利軍求婚成功 1克拉鑽戒太搶眼

2021-11-04 07:13
前世界拳王科托奇戈夫賽前遭蒙面惡徒潑酸襲擊。（取材自Instagram）

拳擊／前世界拳王出賽前 遭蒙面惡徒飯店「破門」潑酸

2021-11-08 23:12

超人氣

更多 >
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了
奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」

奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」
成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准

成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准