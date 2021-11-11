NBA／擺脫開季4連敗 快艇打出5連勝

快艇擺脫開季低迷，近期拿下五連勝回升至西區前八，喬治（右）表現出色。（路透）

開季前五場比賽吞下四敗後，快艇 隊重新找回贏球方程式，對拓荒者隊之戰靠喬治（Paul George）、傑克森（Reggie Jackson）和貝頓（Nicolas Batum）得分皆超過20分，尤其後兩人在喬治身陷犯規麻煩下挺身而出，幫助快艇以117：109收下五連勝。

雷納德（Kawhi Leonard）本季能否歸隊仍是未知數，快艇開季由喬治扛起球隊大旗，他也繳出聯盟平均得分前五名的亮眼數據，卻因缺乏隊友火力支援，讓快艇在前五場比賽僅拿下一勝。

不過老將貝頓和後衛傑克森火力逐步加溫，分擔喬治的肩上壓力，助快艇進入11月後連勝不止，包括面對進攻火力凶猛的拓荒者，在喬治因為犯規麻煩僅出賽33分鐘的情況下，兩人合力攻下45分，加上祖巴茲（Ivica Zubac）、布萊德索（Eric Bledsoe）、哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）也有雙位數得分進帳，快艇第四節一路領先帶走勝利，戰績六勝四敗居西區第七名。

談到球隊近來不斷有人挺身而出，拿下24分、9籃板、7助攻的喬治說：「當我們需要的時候，就有很多人跳出來，你永遠不知道今天是屬於誰的夜晚。」

快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）認為，球隊與開季前五戰最大不同是防守及外線投籃命中率的提升，貝頓在五連勝期間三分球出手37次命中22球，命中率逼近六成，成快艇最倚重射手，他說：「希望大家不用太關注這個，兩個星期前我甚至還無法上籃，所以只想好好享受比賽。」