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NBA／巴特勒傷退 蒙克小兵立大功 湖人加班滅火

記者陳元廷／綜合外電報導
Getty Images
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前場與金塊賽末爆發嚴重衝突，熱火這邊傷了莫里斯（Markieff Morris），他與巴特勒（Jimmy Butler）也雙雙遭罰款。如今風波過後作客對決湖人，巴特勒提前傷退下，雖然逼進延長，但被湖人奇兵殺出且罰球打擺，以117：120吞敗。

巴特勒此役右踝扭傷只打12分鐘就退場，不過他仍能自行走動，傷勢應不至於太嚴重。湖人有三分優勢砲火，而熱火則靠阿德巴約（Bam Adebayo）挺身，雙方持續激戰，紫金軍團關鍵時刻更克服9分落後，甚至一度有望直接逆轉勝。

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）連續跳投命中，熱火落後2分靠塔克（PJ Tucker）補扣追平。延長時候，蒙克（Malik Monk）神來一筆連得5分，眼看局勢大好，熱火猛烈反撲卻敗在先3罰中1，赫洛（Tyler Herro）輪番三分搶投也未果。

數據上，湖人以蒙克攻27分居首且投13中10，命中率搶眼，衛斯特布魯克挹注25分、14助攻與12籃板，戴維斯（Anthony Davis）添24分、13籃板；熱火方面，阿德巴約獲28分、10籃板，赫洛攻27分，羅瑞（Kyle Lowry）送11助攻。

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