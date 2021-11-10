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NBA／狀元榜眼對決 葛蘭特飆35分賞火箭9連敗

記者蔡佳霖／綜合外電報導

火箭主場迎戰活塞，全場最受矚目的莫過於本季狀元榜眼的大對決。

康寧漢（Cade Cunningham）全場18投8中包括三分球8投4中，攻下20分4籃板3助攻2抄截1阻攻，格林（Jalen Green）則是20投8中，三分球11投3中，拿到23分5籃板2助攻。不過這場比賽活塞在葛蘭特（Jerami Grant）轟進賽季新高的35分帶領下，以112比104力退火箭。

活塞中止4連敗的同時，終於拿到本季第2勝；反觀火箭卻是苦吞9連敗，目前是1勝10敗。

前三節比賽雙方你來我往，難以將比分拉開；不過第四節火箭命中率大幅下跌，僅靠3人勉強取分，活塞靠著多點開花的攻勢，一度拉開14分差。火箭持續追趕，將比分縮小到一球之差，活塞打出8比1的攻勢，順利收下比賽。

比伊（Saddiq Bey）得到16分9籃板3助攻，歐林尼克（Kelly Olynyk）13分6籃板2抄截。

火箭除了格林外，伍德（Christian Wood）拿下20分9籃板3助攻，波特（Kevin Porter Jr.）18分5籃板5助攻，泰特（Jae'Sean Tate）14分8籃板2抄截，葛登（Eric Gordon）11分。

波特

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