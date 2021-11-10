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NBA／太陽要求減薪加盟 賈奈特：奈許向我道歉

記者蔡佳霖／綜合外電報導
Getty Images
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近日，賈奈特（Kevin Garnett）在接受《GQ》採訪時，談到了自己2007年一度有機會加入鳳凰城太陽，和奈許（Steve Nash）並肩作戰，不過雙方就薪資和一些要求並未達成共識，最後交易也是無疾而終。

「我記得奈許代表太陽老闆薩佛（Robert Sarver）打了一通遺憾的電話，他說如果我願意去鳳凰城，除了要減薪之外，他們也沒打算保留我所提出的要求。」賈奈特表示。

「奈許來找我，他覺得很失望，還代表太陽隊和老闆跟我道歉。他非常非常想跟我一起打球。」

在決定離開效力長達12年的灰狼前，包括塞爾蒂克、湖人和太陽都在賈奈特的新東家名單中。賈奈特透露，即便他與當時擔任總裁的安吉（Danny Ainge）談過後，他仍未做出最終決定，因為他想跟布萊恩（Kobe Bryant）親自談看看。但當時布萊恩正在中國參加品牌活動。

「我經常會想，我和皮爾斯（Paul Pierce）搭檔會是什麼情況？而我若和布萊恩搭檔，又會是何種光景？或者是如果我早點加入塞爾蒂克，又會有什麼結果？」賈奈特說

賈奈特最後與皮爾斯、艾倫（Ray Allen）組成「GAP三巨頭」，從而改變連盟勢力版圖。

賈奈特表示，在加盟綠衫軍後首度對上布萊恩領軍的湖人，布萊恩還告訴他：「你選錯了顏色。」

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