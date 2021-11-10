NBA／冠軍隊恢復拜訪總統 字母哥：我靠努力站在白宮

公鹿前往白宮拜見美國總統拜登（左），安戴托昆波（右）表示「無比榮幸」。（Getty Images）

衛冕冠軍公鹿因日前和巫師交手到華盛頓，終於恢復以往傳統，全隊8日前往白宮 拜見美國 總統拜登 （Joe Biden），這是睽違五年後首次有NBA冠軍隊拜訪白宮，公鹿巨星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）對此表示「無比榮幸」。

NBA向來有冠軍隊會在下個賽季拜見總統這樣不成文的傳統，不過在過去四年前總統川普（Donald Trump）的任期遭到中斷，使得公鹿成為五年來首支前進白宮的球隊。

上一支參觀白宮的冠軍隊是2016年的騎士，當時詹姆斯（LeBron James）率隊拜訪該屆總統歐巴馬（Barack Obama），隨後幾年勇士、暴龍、湖人雖都奪下總冠軍，但皆表示將不會前往白宮。

在典禮中，拜登給公鹿全隊獻上祝福，而公鹿也替總統準備了一件46號球衣。隨後安戴托昆波也代表全隊發言，「來到這裡，在白宮，會見美國總統，這是一個令人難以置信的機會，對於自己能享受這個時刻實在感到太榮幸了。」

字母哥也鼓勵大家努力一定會有成果，「我想跟大家說，如果你全心投入一件事，每天醒來就努力想在你所做的事情上變得更好，相信你的夢想，你就能成功，我一生都在這麼做，如今我站在白宮。你永遠不能把這樣的時刻視為理所當然，沒有努力是不可能有成就的。」