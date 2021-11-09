NBA／戴維斯、安東尼延長賽發威 湖人險勝黃蜂

Getty Images

對今年賽季的湖人 來說，即便第四節領先兩位數分差，恐怕都沒有贏球的把握。

8日湖人主場迎戰來訪的黃蜂，儘管球隊第四節一度拉開14分差，但仍舊被黃蜂一路猛追硬是逼進延長賽；延長賽加班時刻，戴維斯（Anthony Davis） 挺身而出，個人拿下6分，搭配安東尼（Carmelo Anthony）超前比分的重要三分球，湖人以126：123驚險勝出。

湖人結束2連敗，勝率重返5成關卡；至於黃蜂在開季5勝2敗的高潮後，近期苦吞5連敗，勝率跌破5成。目前黃蜂的西區客場之旅已經連續吞下4敗，最後一站要前往曼菲斯尋求止敗。

詹姆斯（LeBron James）持續養傷，戴維斯只能一肩扛下重擔，此役他25投13中，繳出32分12籃板4助攻5阻攻3抄截的全能數據；安東尼延續火燙手感，13投9中，轟進7記三分球，豪取29分。

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）17分14助攻12籃板3抄截，完成本季第2次大三元，生涯累積186次，不過他全場15投僅5中，還出現7次失誤。喬丹 （DeAndre Jordan）10分8籃板，蒙克（Malik Monk）10分。朗多（Rajon Rondo）在比賽中因打到洛齊爾的頭部，被吹2級惡意犯規遭驅逐出場。

黃蜂先發5人得分均超過兩位數，有3人超過20分；小鮑爾 （LaMelo Ball）攻下25分15籃板11助攻，生涯第2次大三元。洛齊爾（Terry Rozier）29分，海瓦德（Gordon Hayward）21分6籃板3助攻，布里吉斯（Miles Bridges）18投6中得到19分8籃板2助攻2抄截，普拉里（Mason Plumlee）13分10籃板。