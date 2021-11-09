NBA／柯瑞扭轉形象 防守效率聯盟第6

勇士隊柯瑞（右）並非只會進攻，其實他的防守能力也很出色。（路透）

勇士 開季至今攻守俱佳，打出8勝1敗成績，高居全聯盟第一，特別是在防守端，平均失分99.4分僅次於金塊，而經常被抓出來批的神射手柯瑞 （Stephen Curry），其實防守數據也相當亮眼，顛覆他「只攻不守」的印象。

勇士開季迄今僅對灰熊時吞下1敗，即使裁判修改對進攻球員的吹哨尺度，勇士的得分能力仍維持一定水準，場均得分113.1分高居全聯盟第一，平均失分也僅99.4分居全聯盟第二，兩者相減達13.7，也難怪勇士戰績能在西區獨走。

勇士陣中明星射手柯瑞過去時常被人詬病防守能力不佳，勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）對此忍不住替子弟兵叫屈：「很多人應該都沒有認真看完比賽就說柯瑞的防守很差，但其實他是位很棒的防守球員，時常替球隊帶來許多幫助。」

根據《NBC Sports》統計，全聯盟場均出賽30分鐘以上的後衛中，柯瑞的防守效率值達99.3、排名第六，完全打臉柯瑞「只攻不守」一說，而且這項數據還贏過向來以防守著稱的塞爾蒂克後衛史馬特（Marcus Smart）和公牛後衛鮑爾 （Lonzo Ball）。