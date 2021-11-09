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NBA／衛冕冠軍公鹿「恢復傳統」訪白宮 送拜登46號球衣

編譯中心／綜合報導
「字母哥」安戴托昆波與隊友接受總統拜登（持球衣者）表揚，並致贈公鹿隊46號球衣給拜登。（美聯社）
「字母哥」安戴托昆波與隊友接受總統拜登（持球衣者）表揚，並致贈公鹿隊46號球衣給拜登。（美聯社）

衛冕冠軍公鹿來到華盛頓和巫師交手，8日終於恢復以往傳統，全隊前往白宮拜見美國總統拜登（Joe Biden），這是睽違五年後首次有NBA冠軍隊拜訪白宮，公鹿巨星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）對此表示「無比榮幸。」

NBA向來有冠軍隊會在下個賽季拜見總統這樣不成文的傳統，不過在過去四年前總統川普（Donald Trump）的任期遭到中斷，使得公鹿成為五年來首支前進白宮的球隊。

上一支參觀白宮的冠軍隊是2016年的騎士，當時詹姆斯（LeBron James）率隊拜訪該屆總統歐巴馬（Barack Obama），隨後幾年勇士、暴龍、湖人雖都奪下總冠軍，但皆表示將不會前往白宮。

安戴托昆波（右）也代表全隊發言。（Getty Images）
安戴托昆波（右）也代表全隊發言。（Getty Images）

在典禮中，拜登給公鹿全隊獻上祝福，而公鹿也替總統準備了一件46號球衣。隨後安戴托昆波也代表全隊發言，「來到這裡，在白宮，會見美國總統，這是一個令人難以置信的機會，對於自己能享受這個時刻實在感到太榮幸了。」

字母哥也鼓勵大家努力一定會有成果，「我想跟大家說，如果你全心投入一件事，每天醒來就努力想在你所做的事情上變得更好，相信你的夢想，你就能成功，我一生都在這麼做，如今我站在白宮。你永遠不能把這樣的時刻視為理所當然，沒有努力是不可能有成就的。」

白宮 拜登 美國

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