NBA／勇士板凳場場有驚喜 老爸來觀賽 小裴頓沒漏氣

小裴頓。（路透）

勇士 7日以120：107輕取火箭，戰績在西區持續一飛沖天，而贏球方式更讓球迷振奮。此役不但小將波爾（Jordan Poole）再展現飆分本領，板凳也給予莫大助力，傲人陣容深度成為勇士最大本錢。

不僅替補小裴頓（Gary Payton II）躍居要角，畢耶利察（Nemanja Bjelica）也又有佳作，至今表現略嫌沉寂的波特 （Otto Porter Jr.）更有爆發表現，教頭柯爾（Steve Kerr）就直呼，波特第2節後段連3顆三分彈是勝負轉捩。

「第2節那段攻勢讓板凳陷入瘋狂，跳上跳下。不只波特還有畢耶利察，他們帶給我來這執教以來前所未見的不同要素，如今我們有兩位具3分投射能力的長人可以有效清開進攻空間」，柯爾語帶自豪地強調說。

至於小裴頓此役也是一大主角，因為老爸傳奇球星「手套」特別駕臨現場，父親也難掩對兒子防守功力驕傲說：「他很常待在我身邊，他見識到我所作所為，他就是有防守天賦，且有長臂又快手快腳，他很敏捷，在場上更是積極。」

而「小手套」近日屢屢大秀灌籃嗨翻全場，「手套」對愛子彈性也感到驚奇，「他就是運動能力非常出色，我常常私下在想，是不是我不在家時，有人把彈性都偷渡 給了他。不管他是從哪得到這樣運動能力，我都替他感到高興」。