NBA專欄／三分球不準 怪新球難用？

換新球後，里拉德命中率大幅衰退，外線命中率甚至不到30%。（美聯社）

NBA 本季開始，官方指定用球從斯伯丁（Spalding）變成威爾遜（Wilson），這一項轉變開季至今正產生改變，有球員公開表態威爾遜籃球導致投籃表現低迷，但事實真的是這樣嗎？

有一件事可確定，就是開季到目前為止，聯盟投籃命中率有所下滑。不容否認地，職業籃球選手的神經敏銳，輕微改變會影響表現，尤其是投籃能力，只不過威爾遜製球專業不輸給斯伯丁，這間大廠歷史悠久，並在1946年到1983年為NBA指定用球，之後才被斯伯丁取代。直到2021-22年賽季，威爾遜重返成為NBA官方用球供應商。

快艇 隊球星喬治（Paul George）說，威爾遜比賽用球缺乏斯伯丁特有的觸感和柔軟度。至於上季的MVP、金塊隊看板球星約柯奇（Nikola Jokic）抱怨新球比較滑，比較不易掌控。

除了多位選手表態，新的籃球好不好亦反映在數據，根據Basketball-Reference最新資料，聯盟球員開季的三分球命中率34.2%，為1998-99年賽季以來最低，整體命中率（From the field）44.6%亦是2003-04年賽季以來新低。

不過現在論斷太早，籃球專欄作家納蘇（Krishna Narsu）指出，歷年甫開季的三分線命中率都不好，2019-20年開季前13天命中率為35.8%，2015-16年和2016-17年開季則在35%徘徊，之後隨球季進行加溫，所以數據僅供參考，不足以證明命中率下滑跟球有關。

值得一提的是，威爾遜比賽用球在季外已先給聯盟數百位球員試用，獲取正面反饋才正式上路。當然，亦有部分球員持正面態度，明尼蘇達灰狼隊的球員畢斯利（Malik Beasley）表達看法，認為投籃差不該怪球，應該是自己調整的問題。

曾在不同球隊工作 、亦擔任過ESPN球評的艾爾哈桑（Amin Elhassan）說，球員怪「比賽用球」早已不是新聞。（取材自UDN聯合新聞網）