NBA專欄／羅瑞續航力 決定熱火上限

已35歲的羅瑞續航力將是熱火戰力的關鍵。（Getty Images）

季前並不被特別看好的熱火卻打出了五連勝，這也讓許多人認為他們的火熱表現可能只會是曇花一現。而羅瑞（Kyle Lowry）的續航力，將會是熱火這把火能延燒多久的最大關鍵。

今年的熱火在進攻上確實體現了總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）的戰術推演，每個主力球員都有均衡的出手機 會。日前對獨行俠，更是打出了四人都拿下20分以上的全面火力。

其中，羅瑞從開季以來，補上了熱火在新隊型上所需要的戰力拼圖，也就是一個能夠提高球 隊轉速的高效後衛。羅瑞不只讓熱火的防守更好，全隊的進攻也更有侵略性。到了近兩戰，羅瑞更是把自己的三分外線水準也給找了回來。

目前熱火可說是保有了一貫的防守基因之外，再補上了三分及快攻的得分火力。和上季相比，本季熱火有羅瑞在陣時，從球隊節奏、進攻速度、快攻比例、再到攻守轉換頻率都獲得顯著的提升。這樣的進攻升級，是羅瑞帶來的改變，也是熱火戰績長紅的主因。

不過熱火目前缺乏一個經驗相當、控場能力相近的替補控球，所以無法在羅瑞離場時維持相同的組織強度。這也逼使羅瑞必須出賽更長的時間，長期下來將會造成更多的耗損。

當然，熱火陣中還有巴特勒（Jimmy Butler）能夠接過主控的位置，過去史波史特拉就說過，巴特勒可以在他的無固定位置的體系裡扮演控球小前鋒。無論經驗、能力和地位，巴特勒都能勝任組織全隊攻勢的工作。

這一點是熱火的優勢也是隱憂，巴特勒若是照這麼打下去，不斷地挑戰籃框，卻因為高強度的碰撞而受傷的話，羅瑞不只在控球的角色上更吃重，在得分和防守上的輸出也必須拉得更高，才能維持住熱火的狀態。

簡言之，羅瑞本身已經是個三高 球員：年事已高，受傷風險更高，過去缺賽數也一直在創新高。若是隊友出狀況，逼得年紀老大的羅瑞扛起更多負擔的話，除了增加他的傷病風險之外，也可能因為分神處理多工任務，拉低了他目前的超高績效。

本季熱火若是想要延續火熱的表現，羅瑞的續航力就是樞紐。而想要讓羅瑞保持高績效的輸出，他的隊友們得在場上為他分擔更多時數及責任才行。（取材自UDN聯合新聞網）