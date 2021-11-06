太陽老闆被踢爆涉種族歧視 聯盟徹查 薩佛喊冤

美媒爆太陽老闆薩佛涉及種族歧視、性別歧視以及性騷擾。（Getty Images）

先前就有媒體搶先預告「ESPN」將報導太陽內部醜聞，指控老闆薩佛（Robert Sarver）涉及種族歧視 、性別歧視以及性騷擾 。5日這極具殺傷力震撼彈正式投下，NBA 官方也表示已經委由法律事務所介入調查。

NBA發言人巴斯（Mike Bass）在聲明中說，ESPN報導中的指控極其嚴重，聯盟已指示律師事務所展開全面調查，並強調NBA及美國女子職籃WNBA仍致力為所有員工提供尊重和包容的職場。

聲明說：「一旦調查完成，聯盟任何行動將以調查結果為依據。」

過去在這份內部報導行將推出之初，薩佛就否認對其指控，如今他再度發聲明強調自己絕對清白，「我完完全全歡迎NBA進行公正調查，這可能是我與球團唯一洗刷名聲並重獲尊重方式」。官方發言人則指出，聯盟非常重視此事。

NBA老闆因涉種族歧視、性別歧視導致被迫脫手出售球隊不乏前例，史特林（Donald Sterling）發言一度讓快艇球員考慮罷賽抵制，最終球隊也轉手；老鷹同樣因內部電子郵件流出，扯出種族歧視而易主。至於獨行俠也曾捲入性騷醜聞，不過庫班（Mark Cuban）並未受到懲處。

ESPN網站公布的報導取材自超過70名現任和前任太陽員工的訪談，其中大多數人不具名，他們說薩佛一再使用缺乏種族敏感度的話語，並詳述薩佛被視為厭女和不適當的行為。

一名未具名的太陽共同老闆告訴ESPN，薩佛厭女和種族歧視的程度令人難以接受，「身為老闆真丟臉」。報導還引述一名匿名業務部員工說：「如果聯盟總裁加入調查，他會很震驚。」

59歲的薩佛2004年以4億100萬美元買下太陽，球隊目前估計價值15.5億美元。