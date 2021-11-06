太陽老闆渉歧視 卡特補刀：他授意球員讓我躺著出去

卡特後來效命獨行俠，爆料前東家太陽隊老闆，曾指示球員要讓他躺著出場。（Getty Images）

太陽隊老闆薩佛（Robert Sarver）遭媒體指控涉及種族歧視 、性別歧視及性騷擾 ，現在連前NBA 球星「飛人」卡特（Vince Carter）都在節目上補刀，表示在他離開太陽加入獨行俠後，在一場比賽中表現太過出色，薩佛曾授意自家球員在比賽時蓄意攻擊他，要來殺殺他的銳氣。

卡特曾在2010-11賽季短暫效力於太陽，隔年他就轉戰獨行俠，「做為球員，我後來回到鳳凰城作客，有了很不好的經歷。這是兩位非常可靠的隊友告訴我的，薩佛對我回到鳳凰城打得很好感到不滿，所以他要太陽球員故意傷害我。」

事件發生在2012年1月，卡特披上獨行俠戰袍後作客太陽主場的比賽，上半場他個人就獨拿15分，最終獨行俠也以122：99大勝太陽。卡特提到，太陽隊老闆薩佛在上半場結束後走進更衣室，並授意球員們對自己下毒手，他說，「薩佛要球員們讓我『躺著出去』，不能讓我在他們的場子撒野，他好像覺得我是故意要讓太陽隊難堪的。」

雖然最終卡特並沒有真的因此受傷，但現年60歲的薩佛如今被爆出種種醜聞，也讓卡特感慨，薩佛當初可能真的有意要陷害自己。