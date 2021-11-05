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NBA／詹姆斯因傷缺陣 雷霆終結湖人3連勝

記者蔡佳霖／綜合外電報導
Getty Images
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在詹姆斯（LeBron James）因傷缺陣的情況下，湖人主場迎戰雷霆雖然全場一度領先19分，前三節打完也握有8分領先，但第四節卻是遭到對手強力反擊。亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）單節攻下11分，加上多特（Luguentz Dort）補上關鍵6分，雷霆以107：104逆轉湖人，本季兩度面對紫金軍團均贏得勝利。

亞歷山大攻下28分6助攻3籃板，多特17分，貝茲利（Darius Bazley）14分5籃板，費佛斯（Derrick Favors）10分11籃板；替補的傑若米（Ty Jerome）和威廉森（Kenrich Williams）分別得到14分、13分8籃板。

湖人第二節靠著板凳球員的發揮，取得44：25的大幅領先，但防守端的問題卻再次突顯，雷霆迅速回擊，在上半場結束前追到僅差4分。下半場雙方拚戰激烈，雷霆一度追平，安東尼和布萊德利（Avery Bradley）帶動一波12比4的攻勢，仍穩住領先優勢。

前一次交手雷霆從落後26分急起直追，這一次雷霆再度上演超車戲碼。湖人第四節命中率跌到僅有29.2%，反觀雷霆全隊繳出52.6%的命中率，並且轟進6記三分球，讓湖人防線可說是難以招架，在比賽剩下3分49秒時一舉超前5分。但湖人馬上回敬7比0攻勢，再度超前

關鍵時刻，亞歷山大先是兩罰得手，之後威廉斯和亞歷山大連續飆進三分球，雷霆重新掌握領先機會；安東尼連兩記外線命中試圖追趕，不過衛斯特布魯克（Russell Westbrook）持球出現失誤，加上最後一擊也失手，湖人再次嚐到被逆轉的苦果。

湖人陣中3人得分超過20分。戴維斯（Anthony Davis）拿到29分18籃板5助攻2阻攻，衛斯特布魯克27分6籃板5助攻，安東尼飆進5記三分球，貢獻21分6籃板。

湖人 威廉

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