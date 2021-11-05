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NBA／塞爾蒂克斷熱火5連勝 76人登東區龍頭

中央社／邁阿密4日綜合外電
布朗（右）拿下塞爾蒂克陣中最高的17分。（路透）
布朗（右）拿下塞爾蒂克陣中最高的17分。（路透）

NBA波士頓塞爾蒂克今天有6人得分達兩位數，加上賣力防守，終場95：78踢館成功，終結邁阿密熱火5連勝。熱火落敗後把東區龍頭寶座讓給費城76人。

布朗（Jaylen Brown）拿下塞爾蒂克陣中最高的17分；隊友施洛德（Dennis Schroder）14分；奈史密斯（Aaron Nesmith）13分；藍福特（Romeo Langford）12分；霍福特（Al Horford）和泰托姆（Jayson Tatum）各10分。

這是塞爾蒂克在3連敗後贏得2連勝，而且開季至今4勝都是在客場拿下。

熱火賽前場均115.6分為聯盟最高，但此役得分為本季最低，投籃命中率34.6%，三分球更是41投9中、命中率為慘不忍睹的22%。

勞瑞（Kyle Lowry）為熱火拿下6分、7籃板、5助攻，第3節末因左腳踝扭傷離場。隊友巴特勒（Jimmy Butler）拿下全場最高20分；羅賓森（Duncan Robinson）16分；阿德巴約（Bam Adebayo）13分、7籃板。

這是熱火本季首度在主場吞敗，也讓76人登上東區第一。

76人今天以109：98擊敗底特律活塞，戰績來到7勝2敗。

「咖哩弟」塞斯．柯瑞（Seth Curry）昨天助76人擊敗芝加哥公牛，今天延續火燙手感，拿下全隊最高23分。

隊友馬克西（Tyrese Maxey）挹注20分；安比德（Joel Embiid）19分；米爾頓（Shake Milton）16分；尼安（Georges Niang）板凳出發貢獻14分。

活塞方面，葛蘭特（Jerami Grant）27分、6籃板、4助攻；選秀狀元康寧漢（Cade Cunningham）18分、10籃板首繳雙十成績，仍無緣取勝。

柯瑞 費城 波士頓

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