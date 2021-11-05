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波爾 單場飆7三分球 勇士續名列前茅

體育新聞組／綜合報導
飆進7記三分球的波爾(左)，得到賽季新高31分，另外還有4抄截的表現。（Getty Images）
飆進7記三分球的波爾(左)，得到賽季新高31分，另外還有4抄截的表現。（Getty Images）

勇士隊3日在主場迎戰來訪的黃蜂隊，原被認為將形成柯瑞（Sgtephen Curry）與上季新人王小鮑爾（LaMelo Ball）間的飆分大戰，不過兩人手感皆不佳，反倒是勇士波爾（Jordan Poole）單場猛轟7顆三分球拿下31分，加上柯瑞末節找回手感，勇士終場就以114：92收下第6勝，戰績依舊在聯盟名列前茅。

在湯姆森（Klay Thompson）歸期愈來愈近的情況下，勇士諸將開季的表現同樣讓人驚艷，球隊一哥柯瑞上半場僅拿下5分，但波爾上半場就投進6顆三分球拿下22分，加上柯瑞末節甦醒拿下十分，終場勇士就以22分差距取勝。

對於球隊開季表現搶眼，每場比賽都有人挺身而出，柯瑞除誇讚表現最佳的波爾每場比賽都在進步，也直言等到湯普森正式歸隊，勇士將成為讓其他球隊敬畏的隊伍，「我們真的太想念他了，他現在狀況很好，無論早晚他都會重新加入我們，光想就覺得很棒。」

除了進攻狀況火熱外，勇士開季前7場比賽防守效率值97.8為聯盟最低，是聯盟自2004年活塞隊以來的新低，成為他們開季前7戰寫下6勝1敗最佳戰績的主因。

而開季前才重新被簽回的小裴頓（Gary Payton II）此役攻下14分、3抄截，也被總教練柯爾讚賞帶給球隊極佳的防守能量，「當他在場上時透過防守主宰了整個比賽，要在NBA站穩腳步不是一件容易的事情，因為那邊匯集了全球最棒的球員，不過他跳了出來，隊友都相當愛他。」

勇士 柯瑞 鮑爾

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