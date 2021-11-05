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NBA／太陽老闆被爆種族歧視、厭女 聯盟下令調查

中央社／洛杉磯4日綜合外電
太陽老闆薩佛。（美聯社）
太陽老闆薩佛。（美聯社）

ESPN今天報導，美國職籃NBA鳳凰城太陽老闆薩佛（Robert Sarver）涉及種族歧視和厭女言行，聯盟下令調查相關指控。

NBA發言人巴斯（Mike Bass）在聲明中說，ESPN報導中的指控極其嚴重，聯盟已指示律師事務所展開全面調查，並強調NBA及美國女子職籃WNBA仍致力為所有員工提供尊重和包容的職場。

聲明說：「一旦調查完成，聯盟任何行動將以調查結果為依據。」

ESPN今天稍早一刊出報導，薩佛隨即要求聯盟調查，以證明他的清白。

法新社提到，種族歧視行為或言論的指控若證明屬實，可能對薩佛產生嚴重影響。2014年時任洛杉磯快艇老闆史特林（Donald Sterling）就因被錄到發表種族歧視言論，挨罰250萬美元且終生不得參與NBA活動，聯盟後來也強迫球隊出售給新老闆。

ESPN網站公布的報導取材自超過70名現任和前任太陽員工的訪談，其中大多數人不具名，他們說薩佛一再使用缺乏種族敏感度的話語，並詳述薩佛被視為厭女和不適當的行為。

一名未具名的太陽共同老闆告訴ESPN，薩佛厭女和種族歧視的程度令人難以接受，「身為老闆真丟臉」。報導還引述一名匿名業務部員工說：「如果聯盟總裁加入調查，他會很震驚。」

59歲的薩佛2004年以4億100萬美元買下太陽，球隊目前估計價值15.5億美元。

薩佛上月曾聲明否認，稱此事充斥「謊言、諷刺和不實陳述」，目的是「攻擊我們球團」，他今天再度否認相關指控。

巴斯告訴ESPN，聯盟不曾收到太陽隊上行為不當的投訴。對於是否有球員通報任何有關太陽的不當行為，NBA球員工會執行理事羅伯茲（Michele Roberts）說，她不清楚 。

種族歧視 NBA 美國

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