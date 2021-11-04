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NBA／金塊過度依賴約柯奇 主帥憂：聖誕節就累垮

記者蔡佳霖／綜合外電報導
金塊3日惜敗灰熊，主帥認為球隊太依賴新科年度MVP約柯奇是隱憂。(路透)
金塊3日惜敗灰熊，主帥認為球隊太依賴新科年度MVP約柯奇是隱憂。(路透)

相較於金塊在失去穆雷（Jamal Murray）、波特（Michael Porter Jr.）表現又不穩定，導致攻守幾乎都要全面仰賴約柯奇（Nikola Jokic）的情況，灰熊除了莫蘭特（Ja Morant）的強力發揮，兵多將廣的陣容深度往往也是他們能夠週旋到比賽最後時刻的關鍵。

在傑克森（Jaren Jackson Jr.）和貝恩（Desmond Bane）第四節合力攻得20分的幫助下，前三節落後的灰熊在最後一節繳出超過55%的命中率，並轟進6記三分球，硬是扭轉戰局，以108：106險勝金塊。灰熊近4戰贏得3勝，金塊則是2連敗。

傑克森拿到22分8籃板3阻攻，莫蘭特18分6籃板6助攻3抄截，連續20場比賽至少傳出5助攻；貝恩和安德森（Kyle Anderson）各拿到16分。

「我喜歡球隊展現出來的韌性。從長遠來看，在賽季初期面對這些優秀球隊能夠終結比賽，這將會對球隊帶來幫助，這是很好的學習機會。」灰熊總教練簡金斯（Taylor Jenkins）說。

約柯奇全場攻下34分11籃板5助攻2抄截，其中第四節獨拿13分，多次帶領球隊咬住比分，甚至取得超前，不過他也錯失了最後追平比分的出手機會。

「每一次當他退場時，球隊就會陷入混亂狀態。如果再讓他這樣承受重擔下去，他可能到聖誕節就會累垮了。我們必須想辦法解決替補和陣容調配的問題，在他退場時球隊必須打得更好才行。」金塊總教練馬龍（Michael Malone）說。

對於約柯奇關鍵球失手，馬龍表示：「就算再來1000次機會，我還是會讓他出手。當你陣中有年度MVP，把球給他就對了。」

約柯奇則說：「球隊把我視為領袖，我必須要打得更好才行。要責怪的人首先就是我。」

巴頓（Will Barton）此戰得到26分7助攻3籃板2抄截，波特12分11籃板。

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