NBA／柯瑞手感冷 還好有波爾飆31分 勇士捕蜂並列龍頭

飆進7記三分球的波爾，得到賽季新高31分，另外還有4抄截的表現。（美聯社）

柯瑞 （Stephen Curry）3日僅出手15次拿到15分9助攻8籃板，不過其他球員紛紛跳出來，扛啟得分重擔，勇士 在下半場打出60：41的攻勢，在主場以114：92痛宰黃蜂。取得兩連勝後，勇士戰績來到6勝1敗，和爵士、熱火並列全聯盟最佳。

波爾（Jordan Poole）此戰可說是扮演了柯瑞的外線角色，單在上半場他就砍進了6記三分球獨拿22分，在柯瑞只得5分的情況下，勇士仍握有1分領先優勢。第三節柯瑞更是得分掛零，但維金斯（Andrew Wiggins）和波爾合拿16分，讓球隊的領先差距擴大到雙位數。

黃蜂雖然試圖追趕，但礙於本身進攻難以連貫，防守端也難擋對手，悶了三節的柯瑞，在這一節總算找回感覺，單節獨拿10分，進一步穩定球隊領先狀態，比分差距來到本場比賽最大的22分。

飆進7記三分球的波爾，得到賽季新高31分，另外還有4抄截的表現；維金斯14分，李15分，裴頓（Gary Payton II）14分5籃板3抄截，格林（Draymond Green）則有8助攻10籃板。

黃蜂陣中仍以布里吉斯（Miles Bridges）的狀態最為火熱，前兩節就拿到21分，全場22投12中包括三分球9投5中，轟下32分9籃板2助攻2抄截2阻攻。這也是布里吉斯開季第4度單場突破30分。

海瓦德（Gordon Hayward）貢獻23分11籃板，小鮑爾 （LaMelo Ball）14分8助攻5籃板4抄截；洛齊爾（Terry Rozier）12投僅2中，只獲得5分6籃板2助攻。至於面對前東家的烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），則是4投0中，沒有分數進帳。