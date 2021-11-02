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NBA／前一場被罰款 杜蘭特又遭驅逐

體育新聞組／綜合報導
籃網隊杜蘭特（右）與哈登擊掌，但杜蘭特隨後被驅逐出場，靠「大三元」的哈登穩住勝果。（美聯社）
籃網隊杜蘭特（右）與哈登擊掌，但杜蘭特隨後被驅逐出場，靠「大三元」的哈登穩住勝果。（美聯社）

前一場才因將球砸向觀眾席領到2萬5000美元罰款，籃網隊當家球星杜蘭特（Kevin Durant）10月31日再因吞下二級惡性犯規遭驅逐出場，不過球隊在「大鬍子」哈登（James Harden）本季首度「大三元」領軍下，仍以117：91輕取活塞隊。

籃網開季狀況不少，先是球星厄文（Kyrie Irving）拒打疫苗，開季連七場都缺席，「三巨頭」之一杜蘭特，31日第三節又因想擺脫活塞前鋒歐林尼克（Kelly Olynyk），有推人動作被判是二級惡性犯規，留下23分提前離場。

杜蘭特其實手感極佳，被驅逐出前13投只錯失3球，開季迄今連7場比賽得分都超過20分；他為自己喊冤，表示只是想掙脫，只是動作看起來比較大。籃網教頭奈許（Steve Nash）也說：「我看過重播了，我不是真的知道規定和界線是什麼，所以我無法真的去評論，因為我也真的不知道職權在哪，或是他們找到什麼。」

籃網「三巨頭」雖缺了兩角，還有哈登撐場，他繳出18分、10籃板和2助攻，以本季第一次「大三元」率隊守護主場勝利，生涯59次「大三元」也追平傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird），並列史上第七。

奈許讚許哈登從自信、爆發力到球感和節奏都有全方位提升；哈登也提到開季雖有些慢熱，但隨比賽進行，一切都漸入佳境，「我會回到該有的樣子。」

籃網本場比賽還創下另項紀錄，全隊命中率達六成五，改寫隊史最佳成績。

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