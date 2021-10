NBA／塞爾蒂克康特呼籲杯葛北京冬奧 微博「被消失」

NBA 波士頓塞爾蒂克中鋒康特(Enes Kanter)31日再上傳4張球鞋照片,呼籲杯葛明年北京冬奧。目前中國微博 已無法搜尋康特的消息。

土耳其裔的康特早前發布影片批評中國,更稱要還西藏人民自由,31日則上傳4張藍色球鞋照片,分別寫上「NO BEIJING 2022」、「NO RIGHTS NO GAMES」等字句,又留言「習近平不能主辦即將舉行的冬奧」。

康特呼籲杯葛明年北京冬奧。(取材自推特)

NBC表示,擁NBA轉播權的騰訊已將塞爾蒂克球賽直播下架,向NBA賽會了解原因後未獲回覆,微博則無法再搜尋康特資料。早在康特拍片後,中國外交部發言人汪文斌回應,康特只是試圖引起注意。

The genocidal Chinese government and the insecure tyrant behind it all

XI JINPING must not be allowed to host the upcoming Winter Olympics.



Say NO to @Beijing2022!!#FreedomShoes#NoBeijing2022 pic.twitter.com/Q6DXtpoZqE