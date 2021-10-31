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NBA／塞爾蒂克康特呼籲杯葛北京冬奧 微博「被消失」

體育新聞組／綜合報導
波士頓塞爾蒂克中鋒康特。（路透）
波士頓塞爾蒂克中鋒康特。（路透）

NBA波士頓塞爾蒂克中鋒康特（Enes Kanter）31日再上傳4張球鞋照片，呼籲杯葛明年北京冬奧。目前中國微博已無法搜尋康特的消息。

土耳其裔的康特早前發布影片批評中國，更稱要還西藏人民自由，31日則上傳4張藍色球鞋照片，分別寫上「NO BEIJING 2022」、「NO RIGHTS NO GAMES」等字句，又留言「習近平不能主辦即將舉行的冬奧」。

康特呼籲杯葛明年北京冬奧。(取材自推特)
康特呼籲杯葛明年北京冬奧。(取材自推特)

NBC表示，擁NBA轉播權的騰訊已將塞爾蒂克球賽直播下架，向NBA賽會了解原因後未獲回覆，微博則無法再搜尋康特資料。早在康特拍片後，中國外交部發言人汪文斌回應，康特只是試圖引起注意。

中國 NBA 微博

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