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NBA／「買犯」不吹犯規 勇士教頭：裁判幹得好

體育新聞組／綜合報導
柯爾肯定聯盟調整執法尺度。（Getty Images）
柯爾肯定聯盟調整執法尺度。（Getty Images）

NBA在本季制定新的「買犯」規定，讓過往靠罰球大量取分的球星紛紛踢到鐵板，不過勇士教頭柯爾（Steve Kerr）對於新上路的制度倒是非常支持，認為這讓比賽找回本質。

聯盟在季前為了導正「買犯」歪風設下新規定，球員不自然的投球動作不會被吹判犯規，被視為主要箭靶的哈登（James Harden）就深受其害，此前打了五場只獲得15次罰球機會，平均一場僅有3罰創下新低。不過他也很快做出調整，在對溜馬的比賽中掙得了19次罰球機會，超過前五戰總和。

在許多球星因為新規定一片哀號，包含哈登與老鷹隊楊恩（Trae Young）都認為聯盟矯枉過正，該吹的犯規都被忽略了，楊恩更舉出像是拓荒者里拉德（Damian Lillard）與太陽的布克（Devin Booker）都受到影響，出現開季平均得分不到20分的怪象。

不過勇士教頭柯爾卻抱持不同意見，大讚裁判們幹得好，他表示：「我感覺比賽變得更加回到本質且純粹，過往那些球員都在想著如何靠犯規得分，但現在沒辦法了。像是柯瑞（Stephen Curry）之前有意製造犯規，不過受限於最新規定，只能改變打法把球傳出去找其他機會」。

這項制度目前外界評價有利有弊，不過確實讓防守方不再動輒得咎，並在近年強勢的進攻方取得一些平衡。

勇士 柯瑞

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