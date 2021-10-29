NBA／柯瑞36分做白工 莫蘭特領灰熊終結勇士連勝

（Getty Images）

上季在附加賽不敵灰熊無緣季後賽的勇士 ，相隔數個月後再度與這支年輕球隊交鋒，灰熊28日再度扮演攔路虎角色，克服前三節一路落後的劣勢，第四節將比賽帶進延長，最後更靠著莫蘭特（Ja Morant）的關鍵上籃穩住領先優勢，以104：101終結勇士開季4連勝。

莫蘭特全場22投11中拿下30分7籃板5助攻4抄截，其中23分出現在下半場，成了球隊逆轉功臣。灰熊中止近期的2連敗。

除了莫蘭特外，貝恩（Desmond Bane）拿到19分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）15分8籃板，亞當斯 （Steven Adams）12分7籃板，安德森（Kyle Anderson）8分9籃板3助攻2阻攻，梅爾頓（De'Anthony Melton）7分6籃板3助攻4抄截3阻攻。

柯瑞 第一節就展現手感，7投4中包括2記三分球，獨拿14分，幫助勇士取得37比20的領先優勢；灰熊很快就有所回應，第二節轟出一波13比4的攻勢，比分縮小到個位數差距，不過柯瑞上半場結束前飆進一記騎馬射箭的三分球，讓勇士仍保有55比45的領先。柯瑞上半場拿到22分。

第三節進入柯瑞和莫蘭特的飆分對決，柯瑞又轟進14分，而莫蘭特更是8投6中包括6罰全中，拿下18分，帶領灰熊在三節打完後追到6分差。

延續這股追分氣勢，灰熊第四節大舉進攻，幾次超前比分，而勇士靠著李（Damion Lee）攻得8分，雙方在剩下2分鐘時戰成98比98平手。接下來兩隊都沒能進球，柯瑞第四節還有2.1秒時有最後一擊的機會，可惜三分出手未進，比賽也進入延長。

安德森一開始先是兩罰命中，李隨即回敬三分球，梅爾頓的突破又讓灰熊再次超前；勇士幾波進攻未果，剩下57.2秒，莫蘭特持球單打一個大轉身放進2分，灰熊握有3分領先。李嘗試三分未中，勇士也失去最後追平的機會。

柯瑞此役29投11中，轟進7記三分球，攻下36分8助攻7籃板，不過他在第四節和延長賽6次出手三分球都未中，也讓勇士難以延續開季連勝表現。

維金斯（Andrew Wiggins）得到16分，李14分，格林（Draymond Green）則是4分12籃板7助攻5阻攻3抄截。