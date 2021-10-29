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NBA／唐西奇接管戰局 馬刺先盛後衰 苦吞4連敗

記者蔡佳霖／綜合外電報導
（Getty Images）
（Getty Images）

客場作戰的馬刺28日的比賽一開始就打出25：5的猛烈開局，但如同過去3場比賽的翻版，馬刺未能在比分僵持中掌握契機，加上擋不住唐西奇（Luka Doncic）的進攻，以99：104吞下4連敗。

唐西奇此役19投11中拿下25分5助攻3籃板，不過也出現7次失誤；布朗森（Jalen Brunson）替補上場得到19分7籃板5助攻，克萊柏（Maxi Kleber）12分10籃板，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）14分8籃板2抄截，鮑威爾（Dwight Powell）11分3籃板。

開幕戰輸球的獨行俠，近期打出3連勝，戰績排名西區前段班。

首節一度領先20分的馬刺，第二節之初將近5分鐘只得到2分，被獨行俠迅速追上，上半場結束前靠著富比士（Bryn Forbes）的三分球勉強取得2分領先。雙方持續拉鋸到第四節中，唐西奇接管戰局，個人獨拿10分，幫助球隊拉開10分差。

墨瑞（Dejounte Murray）、伯爾特（Jakob Poeltl）和強森（Keldon Johnson）聯手回敬9分攻勢，追到僅差3分，然而接下來幾波攻勢皆無功而返，讓獨行俠有驚無險留下主場勝利。

墨瑞得到23分10籃板8助攻，伯爾特14分13籃板2阻攻，華克（Lonnie Walker IV）14分，富比士15分；強森14投僅4中，得到10分5籃板，懷特（Derrick White）。

馬刺

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