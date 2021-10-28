NBA／騎士祭7呎「天龍陣」踹破快艇 喬治嘆：徹底失敗

塞克斯頓（右）攻下26分7籃板3抄截，率騎士在一路領先的情況下，以92：79輕取快艇。（美聯社）

塞克斯頓（Collin Sexton）27日攻下26分7籃板3抄截，葛蘭德（Darius Garland）補上16分6助攻4籃板，作客洛城的騎士在一路領先的情況下，以92：79輕取快艇 。

根據統計，這是騎士自2016年3月以來首度客場擊敗快艇。值得一提的是，騎士開季兩連敗後連拿3場勝利，而這3勝分別是擊敗老鷹、金塊和快艇這三支上季打進季後賽的球隊。

來源：聯合影音網

出自南加州 的新秀莫布里（Evan Mobley），回到家鄉的首場比賽得到12分10籃板2阻攻，賽後他表示：「回家的感覺真好。有很多家人為我歡呼，能在他們面前打球真的很棒。」

喬治（Paul George）整場比賽陷入低迷狀態，20投僅6中，三分球更是8投盡墨，得到12分10籃板4抄截。「今天真的是徹底的失敗，我們投籃表現非常掙扎。」喬治也透露騎士的長人陣確實對快艇的進攻產生影響。

「他們的身高和臂展打亂了我們的節奏。我還不習慣看到3個7呎長人同時在場上。」喬治說。

勒夫（Kevin Love）替補上陣獲得10分10籃板，魯比歐（Ricky Rubio）15分3籃板3助攻；馬卡南（Lauri Markkanen）7分9籃板，艾倫（Jarrett Allen）4分8籃板。

快艇團隊命中率僅35.6%，三分球41投9中，傑克森（Reggie Jackson）和貝頓（Nicolas Batum）各拿到16分，祖巴茲（Ivica Zubac）11分。

賽後泰隆魯（Tyronn Lue）表示：「我認為我們今天的進攻表現真是一場災難。我們必須找回正確的比賽方式。」