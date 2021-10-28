NBA／「1.4秒拔了就投」巴恩斯絕殺三分 國王氣走太陽

巴恩斯（下）在最後雙方平手之際飆進石破天驚的絕殺三分球，率國王氣走太陽。（美聯社）

狀態火熱的巴恩斯（Harrison Barnes），27日作客鳳凰城又是18投10中攻下22分9籃板4助攻，開季連4場破20分，更重要的是，他在最後雙方平手之際飆進石破天驚的絕殺三分球，幫助國王以110：107氣走太陽。

國王取得2勝2敗的成績，而上季打進總冠軍賽 的太陽則是吞下2連敗，戰績僅有1勝3敗。

前一場在波特 蘭慘敗29分的太陽，此役上半場靠著艾頓（Deandre Ayton）和布克（Devin Booker）合拿31分，取得61：53的領先優勢。不過第三節希爾德（Buddy Hield）三分火力爆發，單節轟進4記三分球，獨拿14分，加上國王迫使太陽命中率跌到僅有31.8%，三節結束後，國王反取得6分超前。

國王掌控局面後持續領先，第四節最多贏到13分，但布克這一節又拿下10分，太陽不斷追趕，在比賽剩下34.7秒時追成107：107平手。接下來兩隊都未得把握機會，眼看就要進入延長賽，巴恩斯剩下1.4秒接獲發球，直接起身命中壓哨三分，一舉絕殺太陽。

巴恩斯的絕殺三分球

來源：聯合影音網

希爾德全場轟進7記三分球，拿到全隊最高26分，還有5籃板2抄截2阻攻；福克斯（De'Aaron Fox）18分9助攻，（Tyrese Haliburton）15分，荷姆斯（Richaun Holmes）12分12籃板。

布克拿下31分8助攻6籃板，這是他本季單場最高得分；艾頓21分21籃板，完成雙20表現，布里吉斯（Mikal Bridges）15分5籃板2阻攻。保羅（Chris Paul）手感低迷，10投僅1中，得到6分8助攻6籃板。