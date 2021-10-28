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NBA／等了20個月…暴龍撕裂溜馬 終於在主場多倫多開胡

記者蔡佳霖／綜合報導
暴龍睽違20個月後首度於多倫多主場館拿到勝利。（美聯社）
暴龍睽違20個月後首度於多倫多主場館拿到勝利。（美聯社）

暴龍27日主場迎戰溜馬，前三節打完取得16分領先，最終以118：100輕取對手，這也是暴龍睽違20個月後首度於多倫多主場館拿到勝利。

范弗利特（Fred VanVleet）轟進6記三分球，攻下26分10籃板6助攻，阿努諾比（OG Anunoby）首節獨拿16分，全場則有25分3.籃板3助攻5抄截；新秀巴恩斯（Scottie Barnes）得到18分7籃板7助攻2阻攻，阿丘瓦（Precious Achiuwa）和崔蘭特（Gary Trent Jr.）各拿下10分6籃板、12分5抄截。

「我認為我們今天在防守端打出身體對抗性，阿努諾比也在進攻端奠定球隊基礎。我們的先發球員從比賽之初就保持防守的一致性。」范弗利特說。

上季溜馬是東區客場戰績最好的球隊，不過今年開季三場客場，溜馬全都落敗。另一方面，根據統計，溜馬自2013年3月以來，還沒有在多倫多贏過球；過去和暴龍的14次交手中，溜馬也輸了其中10場。

來源：聯合影音網

溜馬全場發生22次失誤，相較之下，暴龍僅有10次。「我們必須要保護好球權。有時候我們想要傳高難度的球或是長傳疾攻，但我們還是要打得簡單一點。」蘭姆（Jeremy Lamb）說。

主帥卡萊爾（Rick Carlisle）也表示暴龍打得很有侵略性。「他們在防守端帶給我們極大壓力。」

溜馬失利之餘，後場主控波格登（Malcolm Brogdon）還在比賽中因左腿筋傷勢被迫提前退場，傷勢情況仍有待觀察。這場比賽，波格登得到18分5籃板5助攻。

杜阿爾特（Chris Duarte）得到14分，透納（Myles Turner）10分7籃板3阻攻。沙波尼斯（Domantas Sabonis）狀態不佳，4投3中只得到9分8籃板3助攻2抄截。

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